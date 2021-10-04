استكمال تسوية أراضي مصانع أجور مكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعت أمانة العاصمة المقدسة أصحاب الأراضي المتبقية في مخطط مصانع الأجور بمنطقتي المسفلة والشوقية بمكة المكرمة إلى مراجعتها لاستكمال إجراءات التسوية. وطالبت أصحاب الأراضي المتعارضة مع مخطط مصانع الأجور بمنطقتي المسفلة والشوقية (حي الرصيفة سابقا) إلى مراجعة بلدية المنطقة التابعة لها؛ لتقديم المستندات والوثائق؛ لاستكمال إجراءات التسوية وتنفيذ المخطط بموجبه.



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