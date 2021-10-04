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حث مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد الغامدي، المنشآت البيطرية والجهات ذات العلاقة والأفراد بالرفق بالحيوان، تطبيقاً لنظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون الخليجي ولائحته التنفيذية، وانطلاقاً من تعاليم ديننا السمحة التي تنص على ذلك، وتقيداً بالأنظمة.
وتفصيلاً، أكد "الغامدي" على حرص فرع الوزارة على تنفيذ حملات توعية للرفق بالحيوان والتعريف بمواصفات الأضحية، وكيفية التفريق بين الحيوان السليم والمصاب، بهدف الوصول إلى أهداف نظام الرفق بالحيوان ولائحته التنفيذية، وذلك بالقيام بجولات إرشادية للفرق الطبية البيطرية الميدانية، وتوزيع نشرات توعوية عبر الباركود في أسواق الماشية على مستوى المنطقة.
ويحتفل العالم في 4 أكتوبر من كل عام، بـ"اليوم العالمي للحيوان"، وذلك للتوعية بضرورة الرفق بالحيوان، ولحماية الأنواع القليلة من الانقراض.
04 أكتوبر 2021 - 27 صفر 1443 08:57 PM
تطبيقاً للائحة مجلس التعاون وانطلاقاً من تعاليم ديننا التي تنص على ذلكفي اليوم العالمي للحيوان.. "بيئة مكة" تنفذ حملات توعية للرفق بالحيوان
حث مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد الغامدي، المنشآت البيطرية والجهات ذات العلاقة والأفراد بالرفق بالحيوان، تطبيقاً لنظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون الخليجي ولائحته التنفيذية، وانطلاقاً من تعاليم ديننا السمحة التي تنص على ذلك، وتقيداً بالأنظمة.
وتفصيلاً، أكد "الغامدي" على حرص فرع الوزارة على تنفيذ حملات توعية للرفق بالحيوان والتعريف بمواصفات الأضحية، وكيفية التفريق بين الحيوان السليم والمصاب، بهدف الوصول إلى أهداف نظام الرفق بالحيوان ولائحته التنفيذية، وذلك بالقيام بجولات إرشادية للفرق الطبية البيطرية الميدانية، وتوزيع نشرات توعوية عبر الباركود في أسواق الماشية على مستوى المنطقة.
ويحتفل العالم في 4 أكتوبر من كل عام، بـ"اليوم العالمي للحيوان"، وذلك للتوعية بضرورة الرفق بالحيوان، ولحماية الأنواع القليلة من الانقراض.
، في اليوم العالمي للحيوان.. "بيئة مكة" تنفذ حملات توعية للرفق بالحيوان ،
المصدر : الخليج 365
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