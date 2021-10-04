، خادم الحرمين يعزي سلطان عُمان في ضحايا "إعصار شاهين" ،

محمد بن مسعود - الدمام - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة للسلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، في ضحايا إعصار شاهين، الذي ضرب ولايات عدة في السلطنة، وما نتج عنه من وفيات ومفقودين.

وقال الملك المفدى: "علمنا بنبأ إعصار شاهين الذي ضرب ولايات عدة في بلدكم الشقيق، وما نتج عنه من وفيات ومفقودين. وإننا إذ نبعث لجلالتكم ولأُسَر المتوفين ولشعب سلطنة عُمان الشقيق أحر التعازي وأصدق المواساة لنرجو المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يعيد المفقودين سالمين، ويحفظكم وشعب سلطنة عُمان من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب".