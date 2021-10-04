، مزاد علني لبيع "بضائع منوعة" في جمرك ميناء جدة الأسبوع المقبل ،

محمد بن مسعود - الدمام - هيئة الزكاة والضريبة كشفت عن شروط دخول المنافسة

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إقامة مزاد علني لبيع "بضائع منوعة" في جمرك ميناء جدة الإسلامي يوم الأربعاء 7 ربيع الأول 1443هـ، الموافق 13 أكتوبر 2021م، في تمام الساعة الرابعة عصرًا.

وقالت "الهيئة" عبر حسابها على موقع "تويتر": "تعلن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إقامة مزاد علني لبيع (بضائع منوعة) في جمرك ميناء جدة الإسلامي، وفق الضوابط والاشتراطات المذكورة".

وأضافت: "يُشترط للدخول في المزاد التقيُّد بالضوابط، وهي دفع مبلغ تأمين إلزامي 50 ألف ريال بشيك مصدَّق باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وإخراج البضائع المبيعة من الجمرك، ودفع كامل القيمة، ودفع عمولة السعي، وقدرها 2.5 %، علاوة على قيمة البيع".

وأردفت: "يجب على المشتري إخراج البضائع المبيعة خلال خمسة أيام للبضائع برسم الوارد، و20 يومًا للبضائع برسم الصادر. مشيرة إلى أنه سيتم احتساب أرضيات في حال تجاوز المدة المسموح بها، ومن ثم عرضها للبيع مرة أخرى".

ودعت الهيئة إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد: "تطبيق توكلنا"، التباعد، الكشف عن الحرارة والحد الأدنى للتجمعات، حسب توجيهات وزارة الصحة. مشيرة إلى أنه يُشترط لحضور المزاد التسجيل المسبق لدى الجمرك.