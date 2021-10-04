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قالت شركة "فيسبوك" عبر حسابها الرسمي في "تويتر": "ندرك أن بعض الأشخاص يواجهون مشكلة في الوصول إلى تطبيقاتنا ومنتجاتنا".
وأضافت: "نعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن، ونأسف لأي إزعاج".
04 أكتوبر 2021 - 27 صفر 1443 07:57 PM
اعتذرت لمستخدميها عن أي إزعاج"الفيسبوك" تعلق على عطل تطبيقاتها: نعمل على إعادة الأمور لطبيعتها في أسرع وقت ممكن
قالت شركة "فيسبوك" عبر حسابها الرسمي في "تويتر": "ندرك أن بعض الأشخاص يواجهون مشكلة في الوصول إلى تطبيقاتنا ومنتجاتنا".
وأضافت: "نعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن، ونأسف لأي إزعاج".
، "الفيسبوك" تعلق على عطل تطبيقاتها: نعمل على إعادة الأمور لطبيعتها في أسرع وقت ممكن ،
المصدر : الخليج 365
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