محمد بن مسعود - الدمام - اعتذرت لمستخدميها عن أي إزعاج ‬قالت شركة "فيسبوك" عبر حسابها الرسمي في "تويتر": "ندرك أن بعض الأشخاص يواجهون مشكلة في الوصول إلى تطبيقاتنا ومنتجاتنا". وأضافت: "نعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن، ونأسف لأي إزعاج".

04 أكتوبر 2021 - 27 صفر 1443 07:57 PM اعتذرت لمستخدميها عن أي إزعاج "الفيسبوك" تعلق على عطل تطبيقاتها: نعمل على إعادة الأمور لطبيعتها في أسرع وقت ممكن "الفيسبوك" تعلق على عطل تطبيقاتها: نعمل على إعادة الأمور لطبيعتها في أسرع وقت ممكن ‬قالت شركة "فيسبوك" عبر حسابها الرسمي في "تويتر": "ندرك أن بعض الأشخاص يواجهون مشكلة في الوصول إلى تطبيقاتنا ومنتجاتنا". وأضافت: "نعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن، ونأسف لأي إزعاج". الكلمات المفتاحية

، "الفيسبوك" تعلق على عطل تطبيقاتها: نعمل على إعادة الأمور لطبيعتها في أسرع وقت ممكن ،

المصدر : الخليج 365

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