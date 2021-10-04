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اجتمع وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، عبر الاتصال المرئي اليوم، بوزير الدولة والحوكمة الرقمية في جمهورية اليونان كيرياكوس بييراكيكس، وذلك بحضور عددٍ من مسؤولي الجانبين.
وجرى خلال الاجتماع بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين لتنمية الاقتصاد الرقمي في البلدين، إضافة إلى الاستفادة من الموقع الجغرافي للمملكة، كونها محورًا رقميًا لربط القارات الثلاث، وتطويع الممكنات الرقمية للمملكة لتعزيز نمو الاقتصاد الرقمي في المنطقة.
04 أكتوبر 2021 - 27 صفر 1443 07:55 PM
عبر اجتماع وزير الاتصالات وتقنية المعلومات بنظيره بأثينا عبر الاتصال المرئيالمملكة واليونان تتعاونان لتنمية الاقتصاد الرقمي
اجتمع وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، عبر الاتصال المرئي اليوم، بوزير الدولة والحوكمة الرقمية في جمهورية اليونان كيرياكوس بييراكيكس، وذلك بحضور عددٍ من مسؤولي الجانبين.
وجرى خلال الاجتماع بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين لتنمية الاقتصاد الرقمي في البلدين، إضافة إلى الاستفادة من الموقع الجغرافي للمملكة، كونها محورًا رقميًا لربط القارات الثلاث، وتطويع الممكنات الرقمية للمملكة لتعزيز نمو الاقتصاد الرقمي في المنطقة.
، المملكة واليونان تتعاونان لتنمية الاقتصاد الرقمي ،
المصدر : الخليج 365
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