الملك وولي العهد يهنئان سلطان بروناي دار السلام بذكرى تولي الحكم

الرياض - محمد عبدالله - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للسلطان الحاج حسن البلقيه سلطان بروناي دار السلام، بمناسبة ذكرى توليه مقاليد الحكم في بلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له ولحكومة وشعب بروناي دار السلام الشقيق تحت قيادته الحكيمة، اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، للسلطان الحاج حسن البلقيه سلطان بروناي دار السلام، بمناسبة توليه مقاليد الحكم في بلاده.

وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة، راجياً لحكومة وشعب بروناي دار السلام الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار.

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