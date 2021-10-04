وزير الإعلام: التستر سرطان ينهش الاقتصاد و3 إجراءات لمكافحته

الرياض - محمد عبدالله - قال وزير الإعلام المكلّف الدكتور ماجد القصبي، إن التستر التجاري سرطان ينهش اقتصاد البلد لعقود قديمة وأضاع الفرص على أبنائنا وبناتنا.

وأضاف الوزير، خلال مؤتمر صحفي، إن الدولة جادة بشدة في محاربة التستر، وقد وجه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بتشكيل لجنة لمكافحة التستر بها 20 جهة متكاتفة متضامنة، مع تغليظ العقوبات بالسجن 5 سنوات ورفع الغرامات إلى 5 ملايين ريال وتحديث الرقابة عبر الذكاء الاصطناعي.

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