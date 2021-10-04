تعرف على طقس السعودية اليوم.. أمطار وسحب رعدية وسيول على مناطق عدة

الرياض - محمد عبدالله - ترصد صحيفة عاجل طقس السعودية، حيث نبّه المركز الوطني للأرصاد، إلى هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة وتكوُّن سحب رعدية مصحوبة بتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية ونشاط للرياح وتساقط البرد وسيول، وذلك على 6 مناطق بالمملكة خلال الساعات المقبلة من اليوم الإثنين، كما أهابت المديرية العامة بالجميع توخي الحيطة والحذر في مثل هذه الأجواء والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظاً على سلامتهم، وإلى التفاصيل:

طقس الاثنين ممطر على عدة مناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد، بتقريره لطقس الاثنين، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة قد تصل سرعتها إلى أكثر من55 كم/ساعة تؤدي إلى تدن في مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.

أمطار رعدية على 5 مناطق

دعت المديرية العامة للدفاع المدني الجميع إلى توخي الحيطة وفقًا لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد بتوقع تأثر أجواء المملكة بمنخفض جوي يتسبب بحالة هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، ابتداء من الإثنين حتى يوم الجمعة القادم على مناطق (الرياض - والمنطقة الشرقية - وعسير - ونجران - ومكة المكرمة) يصاحبها رياح نشطة السرعة قد تؤدي إلى جريان السيول.

ومن المتوقع أن تتأثر المنطقة الشرقية يومي الإثنين والثلاثاء القادم بأمطار متوسطة إلى غزيرة. ويمتد التأثير يومي الثلاثاء والأربعاء على أجزاء من منطقة الرياض، ويتوقع أن تتأثر مناطق عسير ونجران ومكة المكرمة بأمطار متوسطة في مجملها في يومي الأربعاء والخميس.

متابعة تأثيرات إعصار شاهين

أوضح الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد أيمن بن سالم غلام، أن المركز يتابع على مدار الساعة تأثير الحالة المطرية المحتملة على بعض مناطق المملكة جراء التأثير غير المباشر لإعصار شاهين، مشيرًا إلى أن التنسيق الكامل مع جميع القطاعات المعنية بالظواهر الجوية تتم وفقًا لآلية الإنذار المبكر لتقديم التقارير بشكل دقيق للجهات المستفيدة لاتخاذ التدابير اللازمة.

«الحصيني»: إعصار شاهين يتحول لمنخفض جوي

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز بن محمد الحصيني أن يعبر الإعصار شاهين، الأحد 1443/2/26هـ، أجزاء من عُمان والإمارات، منبهًا لإمكانية هطول أمطار غزيرة، ونشاط للرياح السريعة، كما توقع تحول الإعصار إلى منخفض جوي مساء الاثنين ومتوقع أن يؤثر على أجزاء من جنوب الشرقية مع استمرار الأمطار على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة".

أمطار وسحب رعدية على 6 مناطق

نبّه المركز الوطني للأرصاد، إلى هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة وتكوُّن سحب رعدية مصحوبة بتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية ونشاط للرياح وتساقط البرد وسيول، وذلك على 6 مناطق بالمملكة خلال الساعات المقبلة من اليوم الإثنين، وقال المركز الوطني للأرصاد، في سلسلة تنبيهات، إن مواقع «الحرث، الدرب، بيش، جازان، صبيا، فرسان» بمنطقة جازان و «الحجرة، المخواة، فرعة غامد الزناد، قلوة» بمنطقة الباحة و«السيل الكبير، الشفا، الطائف، الهدا» بمكة المكرمة و«بدر الجنوب، ثار، حبونا» بنجران شهد هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية.

طقس الاثنين معتدل شمالًا حار على مناطق داخلية

توقَّع الباحث في الطقس والأرصاد، نزيه الحيزان، طقسًا من معتدل إلى مائل للحرارة وسط النهار شمال المملكة، وحار على الأجزاء الداخلية للقطاع الشرقي وكذلك في مكة والمدينة المنورة، مع تفاوت في درجات الحرارة، متوقعًا أن يكون هناك رياح معتدلة إلى متوسطة إجمالًا، وهناك فرص لهطول الأمطار على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، مع احتمالية تقدم فرص هطول الأمطار حتى جنوب منطقة المدينة المنورة.تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على 5 مناطق

أعلن المركز الوطني للأرصاد، بدء تكون تشكيلات من السحب الممطرة على 5 مناطق بالمملكة، ونشر حساب «الوطني للأرصاد» على «تويتر»، صورًا من الأقمار الصناعية، تظهر بدء تكون السحب على على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية، فضلا عن تكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات عسير وجازان والباحة ومكة المكرمة.

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