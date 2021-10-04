سائق ينقل عمالا بطريقة مخالفة.. و«المرور» يتفاعل

الرياض - محمد عبدالله - تفاعل المرور السعودي اليوم الاثنين، مع بلاغ ورده بشأن قيام سائق بنقل عمال بطريقة مخالفة.

وتواصل «المرور»، مع مقدم البلاغ، الذي قال: إنه رصد السائق الذي عرض العمالة للخطر من دون توفير أي وسائل للسلامة، وفق حساب «المرور السعودي» بموقع تويتر.

ويشمل نظام المرور ضمن قواعد السير على الطرق، حظر إتلاف علامات الطريق والعاكسات والشاخصات، أو العبث بها، أو نقلها، أو القيام بأي تصرف يجعلها أقل أهمية ووضوحًا، أو يؤدي إلى الإخلال بالمفهوم العام المتفق عليه دوليًّا.

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