تعديل الميل وتجديد الهوية والتفويض.. 5 إيضاحات من «أبشر» للمستتفيدين

الرياض - محمد عبدالله - نشرت منصة أبشر، اليوم الاثنين، خمسة إيضاحات بشأن مدة صلاحية جواز السفر وتجديد الهوية الوطنية وطريقة تعديل الإيميل الخاص بالمستفيد.

وبشأن المدة المطلوبة بصلاحية جواز السفر لعمل تأشيرة خروج وعودة أكدت المنصة أن صلاحية الجواز يجب أن تكون 90 يوما أو أكثر، مشيرة إلى إمكانية تجديد الهوية الوطنية قبل انتهاء صلاحيتها بستة أشهر (180 يوما).

وتابعت أن تجديد الجواز السعودي لا يمكن في حالة وجود مخالفات مرورية، كما أن عمل تفويض «مراجعة قطاع» من مواطن إلى مقيم عبر أبشر، غير ممكن وذلك بحسب شروط الخدمة، فيما يمكن التفويض من «مواطن إلى مواطن» أو «من مقيم إلى مواطن».

وحول كيفية تعديل الإيميل الخاص بالمستفيد في منصة أبشر، أكدت ضرورة تسجيل الدخول على حساب المستفيد بالمنصة، والضغط على أيقونات (تعديل معلومات المستحدم، تغيير البريد الإلكتروني) وإدخال البريد الرئيسي وتأكيده وإدخال الرمز المرئي واختيار حفظ.

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