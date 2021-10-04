الزعاق يصنف خطورة «شاهين».. ويكشف «عدو الأعاصير اللدود»

الرياض - محمد عبدالله - قال خبير الأرصاد الجوية، الدكتور خالد الزعاق إن إعصار شاهين يعد من الدرجة الأولى «الأخف»، وذلك رغم الإضرار التي خلفها.

وأضاف الزعاق لـ«العربية»، أن الاعصار عبارة عن منطقة ضغط منخفضة تجذب الرياح لمركزها ويمر بمراحل عدة قبل تحوله إلى إعصار أولها منخفض جوي (سحب) وحال زيادة حركة الرياح فيها تتحول لعاصفة مدارية (مأخوذة من الدوران)، ولو زادت حركة الرياح فيها عن 118 كم في الساعة تتحول إلى إعصار .

وتابع: إنَّ الإعصار له 5 درجات: الخفيف ( إذا كانت حركة الرياح 119 إلى 153 كم/ ساعة) والمتوسط (154 إلى 177 كم/ساعة) والقوي (178 إلى 208كم/ ساعة) والقوي جدًا (209 إلى 291كم / ساعة) والمدمر (يتجاوز 225كم / ساعة)، مشيرا إلى أن الإعصار رياح عظيمة بها أمطار غزيرة، لافتا إلى أن «اليابسة هي العدو اللدود للأعاصير» حيث تنكمش عندها.

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