رئيس هيئة حقوق الإنسان يستقبل القائمة بأعمال سفارة أمريكا لدى المملكة

الرياض - محمد عبدالله - استقبل رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد في مقر الهيئة اليوم، القائمة بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة مارتينا سترونغ، ناقشا خلال اللقاء عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وأوجه التعاون في مجال حقوق الإنسان وسبل تعزيزها.

واستعرض العواد الإصلاحات والتطورات التي تشهدها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين، في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، منوهًا بأن هذا التحول الكبير في سياسة المملكة الإصلاحية رسمت ملامحه رؤية 2030 التي تهدف إلى تحقيق مكانة مرموقة للمملكة، وأن يكون الإنسان محورها الرئيس.

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