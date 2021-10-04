الأسعار والفعاليات والفرص.. التفاصيل الكاملة لإطلاق موسم الرياض

الرياض - محمد عبدالله - أكد رئيس هيئة الترفيه، تركي آل الشيخ، وجود التزام وتنسيق كامل مع وزارة الصحة بشأن الإجراءات الاحترازية في موسم الرياض، منوها باستمرار فعاليات "بوليفارد" و"فيا رياض" مستمرة حتى بعد انتهاء الموسم، ويتم تسهيل التراخيص ودعم الكثير من الشركات لديمومة مشاريعها.



وقال رئيس هيئة الترفيه، خلال مؤتمر صحفي، إن السوق السوداء لن يكون لها وجود في موسم الرياض بنسبة 99%، مشيرا إلى أن الربط مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا»، ينهي السوق السوداء.

وأكمل «آل الشيخ»: سيتم تخصيص مسارح وفعاليات في موسم الرياض لاكتشاف وتطوير المواهب السعودية لتكون لديهم فرص كبيرة داعيا المواهب السعودية للمشاركة في الموسم، متابعا: أن الحفلات الغائية لا تتجاوز 2% من فعاليات موسم الرياض بينما يكون لها زخم وبها نجوم وتفاعل.

وواصل: أن أسعار موسم الرياض ستكون تنافسية وأقل من الدول المجاورة والعالم بنسبة من 30 إلى 40%، وسيكون الدخول مجانيا للمواطنين والمقيمين وزوار موسم الرياض مجانا إلى 4 مناطق من 14 منطقة.

وأعلن رئيس مجلس إدارة هيئة الترفيه إطلاق موسم الرياض في نسخته الثانية 20 أكتوبر.

وقال: إن من إنجازات هيئة الترفيه إصدار 4400 ترخيص وتصريح، وتوفير 100 ألف وظيفة بالإضافة لتدريب 100 ألف شخص.