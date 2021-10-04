القصبي: حققنا قفزات في الصادرات غير النفطية

وأكد القصبي أن التستر التجاري حرم الكثير من المواطنين من فرص العمل لعقود، مؤكدا أن الدولة جادة في محاربته.
ولفت القصبي، إلى أن المملكة حققت المركز الثاني من بین 121 دولة في مؤشر نیكاي للتعافي من جائحة كورونا، منوها بتحقيق السعودية إنجازًا فریدا على مستوى العالم، بتحقیقھا المركز الثاني في مؤشر النھضة الرقمیة بین دول مجموعة العشرین.
وأشار وزير الإعلام المكلف، إلى أن إطلاق ولي العهد استراتيجية منطقة عسير، يعزز مكانة عسیر الغنیة بطبیعتھا وإنسانھا وتراثھا، لتكون وجھة سیاحیة عالمیة على مدار العام. ونوه القصبي، بأن إطلاق ولي العھد برنامج تنمیة القدرات البشریة، یستھدف تعزیز تنافسیة الإنسان السعودي محلیا وعالميا.
وقال زير الإعلام المكلف، إن إنجازات المملكة تتواصل مع تسجيل "محمیة جزر فرسان"، أول محمیة سعودیة في شبكة الیونسكو العالمیة لمحمیات المحیط الحیوي. وأعلن القصبي، اختیار العراق ضیف الشرف في معرض الرياض الدولي للكتاب؛ بوصفه بلد التاریخ العریق، والثقافة المتنوعة.
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