شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة الأحساء تنفي فيديو وصول آثار "شاهين" إلى شواطئ العقير والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفت الجهات المعنية في الأحساء، وصول آثار المنخفض الجوي على خلفية إعصار "شاهين" إلى شواطئ العقير.

وبحسب أمانة الأحساء، أن المقطع المتداول والذي يشير إلى وجود إعصار وأمطار بالقرب من لوحة إرشادية تشير إلى "العقير"، ولكن ليس التابعة للأحساء، موضحة أن "العقير" والمواقع المحيطة بها لم تشهد هطول أي أمطار.

من جانبه ذكر المتحدث الرسمي للأمانة، بأن المشهد في المقطع المتداول، يعتقد أن يكون لقرية سكنية في سلطنة عمان تقع في ولاية بركاء، التابعة لمحافظة جنوب الباطنة، لاسيما وأن مواصفات اللوحة الظاهرة والتي يوجد بها اسم "العقير" ليست بنفس المواصفات ونوع الخط المعتمد في اللوحات لدينا.

وأكد أن أمانة الأحساء لم ترصد أي حالة مطرية، أو مناخية حتى مساء اليوم الاثنين.