محمد بن مسعود - الدمام - في الساعات الـ24 الماضية أعلنت وزارة الصحة العامة القطرية، اليوم، تسجيل 77 حالة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد. كما أعلنت الوزارة عن شفاء 144 مصاباً في الساعات الـ24 الماضية، ليصل إجمالي حالات الشفاء في دولة قطر إلى 235303. قطر تسجّل 77 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 144 مصاباً وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2021-10-04 أعلنت وزارة الصحة العامة القطرية، اليوم، تسجيل 77 حالة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد. كما أعلنت الوزارة عن شفاء 144 مصاباً في الساعات الـ24 الماضية، ليصل إجمالي حالات الشفاء في دولة قطر إلى 235303. 04 أكتوبر 2021 - 27 صفر 1443 05:00 PM في الساعات الـ24 الماضية في الساعات الـ24 الماضية أعلنت وزارة الصحة العامة القطرية، اليوم، تسجيل 77 حالة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد. كما أعلنت الوزارة عن شفاء 144 مصاباً في الساعات الـ24 الماضية، ليصل إجمالي حالات الشفاء في دولة قطر إلى 235303. ، قطر تسجّل 77 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 144 مصاباً ،

المصدر : الخليج 365

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