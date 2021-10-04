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استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في مقر الوزارة بالرياض اليوم، وزير الخارجية في جمهورية توغو روبرت دوسيه.وجرى خلال الاستقبال استعراض علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين البلدين.
كما ناقش الجانبان تعزيز أوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات وسبل دعمها وتطويرها، ومناقشة سبل تكثيف التنسيق المشترك بما يخدم مصالح البلدين، إلى جانب بحث التطورات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.
حضر الاستقبال مساعد وزير الدولة للشؤون الإفريقية السفير سامي بن عبدالله الصالح.
04 أكتوبر 2021 - 27 صفر 1443 06:14 PM
في لقاء تم خلاله استعراض علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين البلدينوزير الخارجية يستقبل نظيره بتوغو ويبحث تعزيز أوجه التعاون الثنائي
استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في مقر الوزارة بالرياض اليوم، وزير الخارجية في جمهورية توغو روبرت دوسيه.وجرى خلال الاستقبال استعراض علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين البلدين.
كما ناقش الجانبان تعزيز أوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات وسبل دعمها وتطويرها، ومناقشة سبل تكثيف التنسيق المشترك بما يخدم مصالح البلدين، إلى جانب بحث التطورات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.
حضر الاستقبال مساعد وزير الدولة للشؤون الإفريقية السفير سامي بن عبدالله الصالح.
، وزير الخارجية يستقبل نظيره بتوغو ويبحث تعزيز أوجه التعاون الثنائي ،
المصدر : الخليج 365
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