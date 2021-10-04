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"التجارة" تحث أصحاب السجلات التجارية المنتهية على تجديدها أو شطبها

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محمد بن مسعود - الدمام - الوزارة تقدّم خدمة الاستعلام عن السجل عبر الرقم الموحد ١٩٠٠

دعت وزارة التجارة أصحاب السجلات التجارية المنتهية للشركات والمؤسسات إلى تصحيح أوضاع سجلات منشآتهم التجارية أو شطب السجل في حال التوقف عن مزاولة النشاط التجاري المرخص لهم.

وبينت الوزارة آلية الاستعلام عن السجلات التجارية من خلال رقم أو اسم السجل عبر الرابط: e.mc.gov.sa ومن ثم تحديث حالة السجل وتجديده أو شطبه، كما تقدم الوزارة خدمة الاستعلام عن السجل عبر الرقم الموحد ١٩٠٠.

وتتم آليات شطب السجلات التجارية الرئيسية أو الفرعي بشكل إلكتروني ودون الحاجة إلى مراجعة فروع الوزارة، حيث يشترط للشطب عدم وجود عمالة على السجل، وألا يكون السجل رئيسياً ولديه فروع، وألا يكون مرتبطاً بترخيص، بالإضافة لعدم وجود التزامات على المنشأة من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

ويأتي ذلك في إطار سعي وزارة التجارة لتسهيل إجراءات ممارسة النشاط التجاري إلكترونياً وتيسير خدماتها لقطاع الأعمال.

04 أكتوبر 2021 - 27 صفر 1443 06:08 PM

الوزارة تقدّم خدمة الاستعلام عن السجل عبر الرقم الموحد ١٩٠٠

"التجارة" تحث أصحاب السجلات التجارية المنتهية على تجديدها أو شطبها
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

دعت وزارة التجارة أصحاب السجلات التجارية المنتهية للشركات والمؤسسات إلى تصحيح أوضاع سجلات منشآتهم التجارية أو شطب السجل في حال التوقف عن مزاولة النشاط التجاري المرخص لهم.

وبينت الوزارة آلية الاستعلام عن السجلات التجارية من خلال رقم أو اسم السجل عبر الرابط: e.mc.gov.sa ومن ثم تحديث حالة السجل وتجديده أو شطبه، كما تقدم الوزارة خدمة الاستعلام عن السجل عبر الرقم الموحد ١٩٠٠.

وتتم آليات شطب السجلات التجارية الرئيسية أو الفرعي بشكل إلكتروني ودون الحاجة إلى مراجعة فروع الوزارة، حيث يشترط للشطب عدم وجود عمالة على السجل، وألا يكون السجل رئيسياً ولديه فروع، وألا يكون مرتبطاً بترخيص، بالإضافة لعدم وجود التزامات على المنشأة من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

ويأتي ذلك في إطار سعي وزارة التجارة لتسهيل إجراءات ممارسة النشاط التجاري إلكترونياً وتيسير خدماتها لقطاع الأعمال.

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، "التجارة" تحث أصحاب السجلات التجارية المنتهية على تجديدها أو شطبها ،
المصدر : الخليج 365

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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