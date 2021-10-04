محمد بن مسعود - الدمام - خلال الساعات الـ 24 الماضية سجّلت لبنان 224 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد الإصابات إلى 626198 إصابة.

وذكرت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن إجمالي عدد الوفيات ارتفع إلى 8355 حالة بعد تسجيل 8 حالات وفاة. 04 أكتوبر 2021 - 27 صفر 1443 06:10 PM خلال الساعات الـ 24 الماضية لبنان تسجّل 224 إصابة جديدة بكورونا و8 حالات وفاة لبنان تسجّل 224 إصابة جديدة بكورونا و8 حالات وفاة سجّلت لبنان 224 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد الإصابات إلى 626198 إصابة.

وذكرت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن إجمالي عدد الوفيات ارتفع إلى 8355 حالة بعد تسجيل 8 حالات وفاة. الكلمات المفتاحية ، لبنان تسجّل 224 إصابة جديدة بكورونا و8 حالات وفاة ،

المصدر : الخليج 365

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