شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تهنئ سلطان بروناي بذكرى توليه مقاليد الحكم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لجلالة السلطان الحاج حسن البلقيه سلطان بروناي دار السلام، بمناسبة ذكرى توليه مقاليد الحكم.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب بروناي دار السلام الشقيق تحت قيادته الحكيمة، اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لجلالة السلطان الحاج حسن البلقيه سلطان بروناي دار السلام، بمناسبة توليه مقاليد الحكم.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لجلالته، راجياً لحكومة وشعب بروناي دار السلام الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار.