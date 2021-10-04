شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يستعرض العلاقات مع نظيره التوجولي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، في مقر الوزارة بالرياض اليوم، وزير الخارجية في جمهورية توجو روبرت دوسيه، وجرى استعراض علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين البلدين.

كما ناقش الجانبان تعزيز أوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات وسبل دعمها وتطويرها، ومناقشة سبل تكثيف التنسيق المشترك بما يخدم مصالح البلدين، إلى جانب بحث التطورات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

حضر الاستقبال مساعد وزير الدولة للشؤون الأفريقية، السفير سامي بن عبدالله الصالح.