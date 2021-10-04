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وزير الخارجية يستعرض العلاقات مع نظيره التوجولي

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الدمام - شريف احمد - استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، في مقر الوزارة بالرياض اليوم، وزير الخارجية في جمهورية توجو روبرت دوسيه، وجرى استعراض علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين البلدين.

كما ناقش الجانبان تعزيز أوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات وسبل دعمها وتطويرها، ومناقشة سبل تكثيف التنسيق المشترك بما يخدم مصالح البلدين، إلى جانب بحث التطورات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

حضر الاستقبال مساعد وزير الدولة للشؤون الأفريقية، السفير سامي بن عبدالله الصالح.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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