اخبار السعوديه

الرياض.. ضبط 4 مخالفين لنظام الإقامة بحوزتهم مليون ريال 

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض.. ضبط 4 مخالفين لنظام الإقامة بحوزتهم مليون ريال  والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية أسفرت عن القبض على 4 مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية السودانية، في العقدين الثالث والرابع من العمر.

وأوضح أنهم ارتكبوا جرائم جمع أموال مجهولة المصدر وتحويلها إلى خارج المملكة بطرق متعددة، متّخذين من وحدةٍ سكنية بمدينة الرياض مقرّا لذلك، وضبط بحوزتهم (1,360,586) ريالًا، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا