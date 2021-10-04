شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض.. ضبط 4 مخالفين لنظام الإقامة بحوزتهم مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية أسفرت عن القبض على 4 مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية السودانية، في العقدين الثالث والرابع من العمر.

وأوضح أنهم ارتكبوا جرائم جمع أموال مجهولة المصدر وتحويلها إلى خارج المملكة بطرق متعددة، متّخذين من وحدةٍ سكنية بمدينة الرياض مقرّا لذلك، وضبط بحوزتهم (1,360,586) ريالًا، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.