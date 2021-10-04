شاهد.. مواطنة تكشف لـ "اليوم" جهود سفارة المملكة بعُمان تجاه المواطنين خلال الإعصار 

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الدمام - شريف احمد - السفارة قدمت جهوداً طيبة في التواصل مع الرعايا السعوديين

السفارة نبهت بالحصول على المعلومات من المصادر الرسمية

السفارة خصصت رقماً للتواصل معها في الحالات الطارئة

كشفت المواطنة نوال السرتي المتواجدة في مسقط، جهود سفارة المملكة تجاه المواطنين السعوديين المتواجدين في سلطنة عمان.

وقدمت المواطنة الشكر إلى سفير المملكة بسلطنة عمان عبدالله العنيزي، على جهودهم الطيبة في التواصل مع الرعايا السعوديين، خلال فترة إعصار "شاهين"، وتنبيههم بالحصول على المعلومات من المصادر الرسمية، وتخصيصهم رقما للتواصل مع السفارة في الحالات الطارئة.