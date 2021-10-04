شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تحقق مراكز متقدمة في عدد من المؤشرات العالمية والعربية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد وزير الإعلام المكلف، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، أن التفاعل الكبير مع اليوم الوطني الـ(91) للمملكة من قبل المواطنين والمقيمين، يعكس مشاعر الحب والانتماء لهذا الوطن العظيم، مشيرا إلى أن المملكة حققت مراكز متقدمة في عدد من المؤشرات العالمية والعربية، وهذا يأتي من خلال توجيهات ومتابعة مباشرة من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يحفظهما الله.

وأشار إلى أن المملكة حققت المركز الثاني من بين (121) دولة في مؤشر نيكاي للتعافي من جائحة كورونا، كما حققت المرتبة العاشرة من بين (184) دولة، في مؤشر كوفيد العالمي ”GCI"، بجانب تحقيق إنجازاً فريداً على مستوى العالم، يتمثل في حصد المركز الثاني بين دول مجموعة العشرين، في مؤشر النهضة الرقمية.

ولفت إلى أن انضمام “محمية جزر فرسان"، يأتي كأول محمية سعودية تنضم إلى شبكة اليونسكو العالمية، لمحميات المحيط الحيوي ليعزز من توجه المملكة نحو حماية البيئة.

وعلى صعيد الصادرات غير النفطية في المملكة، حققت أعلى رقم في تاريخها وهو (255) مليار ريال، في الفترة -منذ يونيو 2020 حتى يونيو 2021، وهو ما يمثل ترجمة عملية لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

وقال بأن إطلاق سمو ولي العهد برنامج تنمية القدرات البشرية، يستهدف الرفع من تنافسية الإنسان السعودي محليا وعالميا؛ كما يعزز من الاستثمار في قدرات ومهارات أبناء الوطن، كما أن إطلاق سموه لاستراتيجية عسير يعزز أيضا من مكانة المنطقة لتكون وجهة سياحية عالمية على مدار العام، وغنية بطبيعتها وإنسانها وتراثها.

وذكر أن اختيار العراق ضيفًا للشرف في معرض الرياض للكتاب 2021، جاء بوصفه بلد التاريخ العريق، والثقافة المتنوعة، حيث يشارك في المعرض (13) دار نشر عراقية، وأكثر من (50) من الأدباء والمثقفين والإعلاميين العراقيين.

وبين أن معرض الرياض للكتاب 2021 هو الأكبر في المنطقة، ويشهد مشاركة (1000) دار نشر محلية وعربية ودولية من (28) دولة، وأكثر من مليون كتاب، بينما نوه إلى أن جناح المملكة في "إكسبو دبي 2020" حقق (3) أرقام قياسية في موسوعة "غينيس"، وهو ما يعكس حقيقة التحول غير المسبوق الذي تعيشه المملكة وفق رؤية 2030.