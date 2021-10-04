شكرا لقرائتكم خبر عن «العواد» يستعرض إصلاحات حقوق الإنسان في المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد في مقر الهيئة اليوم، القائمة بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة مارتينا سترونغ.

ونوقش خلال اللقاء عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وأوجه التعاون في مجال حقوق الإنسان وسبل تعزيزها.

واستعرض "العواد"، الإصلاحات والتطورات التي تشهدها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله-، في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

ونوه بأن هذا التحول الكبير في سياسة المملكة الإصلاحية رسمت ملامحه رؤية 2030، التي تهدف إلى تحقيق مكانة مرموقة للمملكة، وأن يكون الإنسان محورها الرئيس.