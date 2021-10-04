شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مواطناً ومقيماً ارتكبا جرائم سرقة بمكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لقضايا الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على مواطن ومقيم من الجنسية الأفغانية، في العقدين الرابع والخامس من العمر.

وأوضح أن القبض عليهما جاء بسبب بيعهما السكراب والكابلات النحاسية المسروقة في مستودع، تعود ملكيته للمواطن ويديره المقيم، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.