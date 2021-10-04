مكة : القبض على مواطن ومقيم لبيعهما سكرابا وكابلات مسروقة

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لقضايا الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على مواطن ومقيم من الجنسية الأفغانية، في العقدين الرابع والخامس من العمر، لبيعهما السكراب والكابلات النحاسية المسروقة في مستودع تعود ملكيته للمواطن ويديره المقيم، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.



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