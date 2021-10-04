، "الأرصاد" تشدد على استقاء المعلومات من مصدرها الرسمي ،

محمد بن مسعود - الدمام - خلال اجتماع لجنة الأزمات المنعقد اليوم بمقر إدارة التوقعات

أفاد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد أيمن بن سالم غلام، أن المركز يتابع على مدار الساعة تأثير الحالة المطرية المحتملة على بعض مناطق المملكة جراء التأثير غير المباشر لإعصار شاهين.

وقال "غلام": التنسيق الكامل مع جميع القطاعات المعنية بالظواهر الجوية تتم وفقًا لآلية الإنذار المبكر لتقديم التقارير بشكل دقيق للجهات المستفيدة لاتخاذ التدابير اللازمة، مشددًا على أهمية أخذ المعلومات الأرصادية من مصدرها الرسمي.

وأضاف خلال اجتماع لجنة الأزمات والكوارث الذي عقد اليوم بمقر إدارة توقعات الطقس والمناخ: تزاحم النشر والتحليلات المتعلقة بالطقس عبر مواقع التواصل الاجتماعي تشوش وتربك المجتمع، ولا تساعد الجهات المعنية على إيصال رسائلها للمستفيدين، مؤكدًا أن تطبيق نظام الأرصاد سيحد من هذه الظاهرة.

من ناحيته، نبه مركز الوطني للأرصاد اليوم، إلى تأثر أجواء المملكة بمنخفض جوي يتسبب في هطول أمطار رعدية على بعض مناطق المملكة تُصحب غالباً بزخات من البرد ورياح هابطة شديدة السرعة (تصل سرعته إلى أكثر من 50 كم / س) وتؤدي إلى إثارة الغبار.