شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تهنئ فوميو كيشيدا لانتخابه رئيساً لوزراء اليابان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لدولة السيد فوميو كيشيدا رئيس وزراء اليابان، بمناسبة انتخابه رئيساً للوزراء في اليابان.

وأعرب الملك المفدى، عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح لدولته، والمزيد من التقدم والازدهار لشعب اليابان الصديق.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لدولة السيد فوميو كيشيدا رئيس وزراء اليابان، بمناسبة انتخابه رئيساً للوزراء في اليابان.

وأعرب سمو ولي العهد، عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والصحة لدولته، والمزيد من التقدم والازدهار لشعب اليابان الصديق.