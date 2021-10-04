شكرا لقرائتكم خبر عن "التجارة" تحرر 974 مخالفة فورية للاحترازات في أسبوعين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفّذت الفرق الرقابية لوزارة التجارة 47,709 زيارات تفتيشية لمراقبة التزام المنشآت التجارية ومنافذ البيع في جميع مناطق المملكة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس " كورونا ".

وقادت نتائج الزيارات على الأسواق والمراكز والمحال التجارية ومنافذ البيع إلى تحرير 974 مخالفة فورية تطبيقاً للعقوبات المنصوص عليها بمخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة "كورونا".

وأكدت وزارة التجارة متابعة التزام المنشآت التجارية ومنافذ البيع بجميع مناطق المملكة بعدم السماح بدخول الأفراد غير المحصنين الذين لم يحصلوا على اللقاح المضاد لفيروس "كورونا"، حيث يشترط إظهار حالة جميع المتسوقين حسب الحالة في تطبيق "توكلنا" بحيث تكون (محصن بجرعتين) أو (محصن جرعة أولى) أو (محصن متعافي).

وترصد الفرق الرقابية للوزارة خلال جولاتها التفتيشية مخالفة عدم إلزام المتسوقين بالكمامات والتباعد، وعدم التزام العاملين بالإجراءات الاحترازية الوقائية وعدم الالتزام بالأعداد المسموح بوجودها داخل المنشأة، إضافة إلى عدم استخدام تصريح التجمع للتحكم بالطاقة الاستيعابية للمحال التجارية أو المولات والمراكز التي تزيد طاقتها الاستيعابية عن 100 شخص، حيث يتم ضبط المنشآت غير الملتزمة وفرض غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال وتضاعف العقوبة في حال التكرار مع إغلاق المنشأة المخالفة.