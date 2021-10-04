شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يوجه بإزالة كل ما يشوه جمال المدن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم على حملة أمانة المنطقة الشرقية لمعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري بالمنطقة بمشاركة عدد من الجهات في المنطقة.

وشدد سموه على ضرورة التكامل والتنسيق بين جميع الجهات للخروج بالنتائج التي يطمح لها الجميع وإزالة ما قد يشوه جمال المدن، بالإضافة لضرورة صيانة المشاريع التي تحتاج لصيانة وفق خطط تضمن استمرارية العمل على مدار العام.

وقال سموه " على كافة الجهات أن تطبق الإجراءات النظامية تجاه كل تصرف يصدر من كيانات أو أفراد ويضر بجمالية المدن وجودة الحياة فيها، فهي مسئولية يشترك فيها الجميع وترسم صورة المجتمعات، ونحن ولله الحمد مجتمع راقٍ، وديننا يحض على النظافة والاهتمام بالمكان وعدم الافساد في الأرض".

وقدم أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير عرضاً تضمن ما تم إنجازه حيث أوضح أن الأمانة قامت خلال الفترة الماضية بالعديد من المهام التي ساهمت في تحسين المشهد الحضري منها، معالجة 13003 حاوية نظافة، ومعالجة 120382 متراً مربعاً من الأرصفة المتهالكة، و 19868 من حواجز الحفريات، و 185354 متراً مربعاً من حفر الشوارع، و 24551 متراً مربعاً من الكتابات المشوهة، ومعالجة وضع 2762 سيارة تالفة، ورفع 478405 متراً مكعباً من مخلفات البناء والهدم، وصيانة 3071 عمود إنارة، ودهان 1147254 متراً طولياً من بردورات الأرصفة والخطوط الأرضية .

كما قدم الجبير شرحاً عن جهود البلديات التابعة لأمانة المنطقة وما قامت بإنجازه.

حضر اللقاء اللواء عبدالله القريش مدير شرطة المنطقة الشرقية والعميد علي الزهراني مدير مرور المنطقة الشرقية والمهندس فؤاد العبدالقادر رئيس القطاع الشرقي لشركة الكهرباء والمهندس أحمد الغامدي مدير عام فرع وزارة النقل بالمنطقة الشرقية والمهندس حمدي الشراري مدير عام خدمات المياه بالمنطقة الشرقية وعدد من رؤساء القطاعات الأخرى والقيادات بأمانة المنطقة الشرقية.