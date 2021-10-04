شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس هيئة الأركان يناقش المستجدات مع المبعوث الأممي إلى اليمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل نائب رئيس هيئة الأركان قائد القوات المشتركة المكلف الفريق الركن مطلق بن سالم الازيمع، في مقر قيادة القوات المشتركة للتحالف، اليوم، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانز جروندبرغ، والوفد المرافق له.

وتم خلال الاستقبال مناقشة المستجدات في اليمن وموقف المملكة الثابت في دعم وتسهيل العمليات الإنسانية وتنمية وإعمار اليمن وإرساء السلام الشامل والعادل للشعب اليمني الشقيق.