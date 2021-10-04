محمد بن مسعود - الدمام - تهدف إلى تغذيتها بالطاقة الكهربائية اللازمة بسعة قدرها 580 ميجا واط وقّعت مؤسسة #حديقة_الملك_سلمان اتفاقية مع الشركة السعودية للكهرباء لإنشاء 5 محطات بالحديقة، وتهدف هذه الاتفاقية إلى تغذية #حديقة_الملك_سلمان بالطاقة الكهربائية اللازمة بسعة إجمالية قدرها 580 ميجا واط. 04 أكتوبر 2021 - 27 صفر 1443 02:17 PM تهدف إلى تغذيتها بالطاقة الكهربائية اللازمة بسعة قدرها 580 ميجا واط "حديقة الملك سلمان" تتفق مع "الكهرباء" على إنشاء 5 محطات "حديقة الملك سلمان" تتفق مع "الكهرباء" على إنشاء 5 محطات وقّعت مؤسسة #حديقة_الملك_سلمان اتفاقية مع الشركة السعودية للكهرباء لإنشاء 5 محطات بالحديقة، وتهدف هذه الاتفاقية إلى تغذية #حديقة_الملك_سلمان بالطاقة الكهربائية اللازمة بسعة إجمالية قدرها 580 ميجا واط. الكلمات المفتاحية ، "حديقة الملك سلمان" تتفق مع "الكهرباء" على إنشاء 5 محطات ،

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