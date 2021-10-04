ما حكم من مات وعليه دين ولم يخلف تَرِكة؟ عضو هيئة كبار العلماء يُجيب

الرياض - محمد عبدالله - أوضح فضيلة الشيخ د. عبدالسلام السليمان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للفتوى، حكم من مات وعليه دين ولم يخلف تركة.

وقال «السليمان»، في مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، إن الواجب في هذه الحالة أن يقوم الورثة بسداد الدين عن الوالد، وإذا لم يكن لديهم استطاعة فيكون غير واجب عليهم، ولكنه يكون من باب الاحتساب وبر الوالدين.

وأشار عضو هيئة كبار العلماء، إلى أنه عندما يموت الأب، يتوجب على الورثة فعل 3 أمور، أولًا إخراج تكاليف التكفين والدفن من التركة، ثم بعد ذلك الوفاء بما عليه من ديون، ثم تنفيذ الوصية، وبعد ذلك تقسم التركة.

وتابع: «الدين يقدم على تنفيذ الوصية وتقسيم التركة، كما جاء في قوله تعالى (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ)».

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