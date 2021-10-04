بالفيديو.. زوار معرض الرياض الدولي للكتاب يشاركون في حياكة جزء من كسوة الكعبة

الرياض - محمد عبدالله - تشارك الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، في معرض الرياض الدولي للكتاب هذا العام، بعدد من المنشورات والإصدارات الخاصة، بمكتبة الحرمين الشريفين، فضلا عن المشاركة بمنسج من كسوة الكعبة المشرفة.

ومنحت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين، زوار معرض الرياض الدولي للكتاب، فرصة المشاركة في حياكة جزء من كسوة الكعبة المشرفة للسنة المقبلة، وهو عبارة عن قناديل لعبارة "الله أكبر"، والتي توضع على الحجر الأسود، بحسب تقرير لـ«العربية».

وتتكون كسوة الكعبة، من قماش الحرير الأسود ثم تتم طباعة العبارة عليه باللون الأصفر ثم وضع مادة القطن لإبراز الحياكة، ويتم بعدها استخدام سلك من الفضة المطلية بالذهب، وذلك لتحملها عوامل التعرية والشمس، ويشارك في الحياكة ما يقارب 200 فني سعودي.

ويبلغ مجموع كمية الذهب بكسوة الكعبة ما يقارب 100 كيلو، ومثلها من الفضة، فضلا عن 670 كيلو من الحرير على كسوة الكعبة المشرفة، والتي يتم تغييرها سنويا في يوم عرفة.

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