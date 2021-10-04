وثقت الحادث كاميرات المراقبة.. المرور يضبط قائد مركبة اصطدم بسيارة متوقِّفة وفر هاربًا

الرياض - محمد عبدالله - أعلن المرور السعودي عن ضبط قائد مركبة وافد، بمدينة الرياض، سجلت كاميرا مراقبة اصطدامه بمركبة أخرى متوقفة بجانب الرصيف وفر هاربًا.

وذكر المرور –عبر تويتر- تجاوبًا مع بلاغ مواطن بهذا الخصوص «نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم، ونفيدكم بأنه تم ضبط قائد المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام».

ونشر المواطن فيديو صورته كاميرا مراقبة لعمالة وافدة كانت تتهاوش وقام أحد أفرادها بالاصطدام بسيارة متوقفة بجانب الرصيف وفر هاربًا.

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