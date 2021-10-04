صحة الأحساء ترفع درجة الاستعداد القصوى بسبب الإعصار «شاهين»

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت صحة الأحساء، عن رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات، تحسبًا لتأثر أجواء السعودية بالحالة المدارية في بحر العرب «شاهين».

وذكرت صحة الأحساء –عبر تويتر- أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى والجاهزية في أقسام الطوارئ بالمستشفيات والمراكز الاسعافية تحسبًا للتوقعات الجوية بتأثر أجواء المملكة من الحالة المدارية في بحر عُمان؛ حيث يتوقع هطول أمطار رعدية على بعض المناطق بالمملكة.

كان الباحث في الطقس والمناخ، نزيه الحيزان، توقع استمرار الحالة المدارية على سلطنة عمان خلال الـ٢٤ ساعة المقبلة، خاصة شمال الباطنة وفي محافظة الظاهرة بكامل ولاياتها الثلاث، وينقل مع عواصف رعدية متوقعة بين السلاحية والهرموزي شمال محافظة الظاهرة.

كما تبقى التأثيرات بين صحار ومسقط وصور، متفاوتة مع الاضمحلال التدريجي عن مسقط؛ وكذلك يتأثر بمرور إعصار شاهین جنوب وشرق إلى جنوب غرب الإمارات.

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