بالفيديو.. الموارد البشرية ترصد سباكين ومزارعين يعملون في أرقى مقاهي الرياض

الرياض - محمد عبدالله - بدأت الموارد البشرية بتطبيق قرارت توطين المطاعم والتموينات، ورصد رجال الرقابة بمكتب عمل الرياض 18 مخالفة.

وقامت الموارد البشرية بفرض غرامة قيمتها 20 ألف ريال سعودي في أحد المقاهي المخالفة التي عينت مزارعًا مقيمًا يعمل بمهنة الكاشير لديها وآخر كهربائي يقوم بتحضير القهوة .

كما تم رصد مخالفات بعدم وجود نسبة سعوديين يعملون بالمقهى على الرغم من أنه يجب أن يشغل 50% من العمالة مواطنين سعوديين.

ونادت الموارد البشرية المواطنين الذين يجدون مخالفات ان يقوموا بالإبلاغ عن تلك المخالفات من خلال تطبيق معًا للرصد أو من خلال الرقم المجاني 19911 .

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