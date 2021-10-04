بمشاركة عالمية.. انطلاق قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر ٢٥ أكتوبر

الرياض - محمد عبدالله - تجمع قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي تعقد في الرياض يوم 25 أكتوبر الحالي، قادة دوليين وإقليميين، بهدف التوصل إلى توافق على أعلى المستويات لتلبية الالتزامات البيئية المشتركة.

وأوضحت المبادرة –عبر تويتر- أن المملكة العربية السعودية ستتعاون مع دول الجوار للتصدي للتغيُّر المناخي خارج حدودها أيضًا.

وتهدف القمة إلى تشكيل أول تحالف من نوعه بالمنطقة لمكافحة التغير المناخي بالشرق الأوسط، وكذلك توفير منصة تجمع بين المعرفة ورأس المال، ووضع أسس دبلوماسية المناخ وتعزيز الإرادة السياسية لإحداث تغيير جذري.

يُذكر أن سمو الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء زير الدفاع، أعلن في مارس الماضي، عن مبادرة السعودية الخضراء، ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر، واللتين سترسمان توجه المملكة والمنطقة في حماية الأرض والطبيعة ووضعها في خارطة طريق ذات معالم واضحة وطموحة وستسهمان بشكل قوي بتحقيق المستهدفات العالمية.

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