لأول مرة بالشرق الأوسط.. شركة البحر الأحمر تنتج أطعمة بحرية من ضوء الشمس

الرياض - محمد عبدالله - بدأت شركة البحر الأحمر للتطوير، بتطبيق حلول مستدامة تعتمد على أحدث التقنيات للاستزراع السمكي المعتمد على التركيز المكثف لثاني أكسيد الكربون، في تجربة هي الأولى من نوعها بالشرق الأوسط، وتتيح للشركة إنتاج الأطعمة البحرية من ضوء الشمس في عمق البيئة الصحراوية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر، جون باغانو، إن التجربة ستفتح الآفاق لوضع معيار عالمي جديد في الاستزراع السمكي المستدام في الصحراء، ليكون بمقدور الشركة تحويل ضوء الشمس إلى منتجات بحرية.

وأوضح أن المشروع يعزز من نهج الشركة الداعم للتنوع البيولوجي للمحيطات، كما أنه جاء استجابةً للطلب المتزايد من السيّاح على توفير مصادر مستدامة للغذاء أثناء قضاء عطلاتهم أينما كانوا.

وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر، انه سيتم العمل مع شركة «بلو بلانت إيكوسيستمز (BPE)» العالمية على إحلال عزل الكربون في وجهتنا الرئيسية، بالإضافة لمشاريعنا المستقبلية على ساحل البحر الأحمر، مما سيحقق غايتنا الأسمى وهي بلوغ حيادية الكربون بنسبة 100%.

وأشار إلى أن جهاز الاستزراع المائي يعمل آلياً في البيئات البرية بتقنية إعادة تدوير النظم البيئية المائية الطبيعية، من خلال تحويل ثاني أكسيد الكربون بشكل مباشر إلى منتجات بحرية خالية من المواد الكيميائية باستخدام العوالق النباتية والحيوانية كمراحل انتقالية أثناء عملية الاستزراع.

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