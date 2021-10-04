«هيئة الزكاة» توضح إجراءات استيراد الدراجة النارية

الرياض - محمد عبدالله - قالت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، إنه لا يشترط سنة صنع عند استيراد الدراجة النارية، وأنه تفرض عليها رسوم جمركية بقيمة 5%.

وذكر حساب «اسأل الزكاة» التابع للهيئة، عبر تويتر؛ ردًا على استفسار من مواطن بهذا الخصوص، أن «إجراءات استيراد الدراجة النارية كالتالي: إذا كانت أقل من 150 cc تحتاج لفاتورة وشهادة منشأ، وإذا كانت أكثر من 150cc فتحتاج لشهادة تصدير ومطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية».

وأكدت الهيئة أنه لا يُسمح بدخول الدراجة النارية بدون رقم هيكل، كما أنه لا يشترط سنة صنع معينة لاستيرادها، وأن الرسوم الجمركية للدراجة النارية هي 5%.

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