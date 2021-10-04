شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 39 ألف متر مكعب من مخلفات البناء والهدم بجدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أزالت أمانة محافظة جدة 39.230 متراً مكعباً من مخلفات البناء والهدم خلال الأسبوع التاسع لحملة "#صوّر _ وأرسل"؛ ضمن جهودها لتمكين أفراد المجتمع من المشاركة في تحسين المشهد الحضري للارتقاء بجودة الحياة.

وأسفرت الحملة عن معالجة 3000 متر مربع من الكتابات المشوهة للجدران، ورفع 139 سيارة تالفة من الطرق وداخل الأحياء، بالإضافة إلى معالجة وضع 960 حاوية وإزالة وتحسين مظهر حواجز الحفريات لعدد 2178 حاجزاً، فضلاً عن إزالة 6,952 لوحة دعائية مخالفة.

يُذكر أن حملة "#صوّر _ وأرسل" تهدف إلى توعية السكان وتعزيز دورهم في تحسين المشهد الحضري في محافظة جدة، وذلك بالمحافظة على نظافة الأماكن والممتلكات العامة، والإبلاغ عن عناصر التشوه البصري من خلال تصوير الملاحظة وإرسالها عبر تطبيق "بلدي".