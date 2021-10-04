محمد بن مسعود - الدمام - طالبت الذين لم يراجعوها بتقديم المستندات والوثائق لتنفيذ المخطط بموجبها أعلنت أمانة العاصمة المقدّسة استكمال إجراءات التسوية، في مخطط مصانع الأجور بمنطقتَي المسفلة والشوقية بمكة المكرّمة، للأراضي المتبقية التي لم يراجع أصحابها الأمانة. ودَعت الأمانة، أصحاب الأراضي المتعارضة مع مخطط مصانع الأجور بمنطقتي المسفلة والشوقية (حي الرصيفة سابقاً)، إلى مراجعة بلدية المنطقة التابعة لها؛ لتقديم المستندات والوثائق؛ لاستكمال إجراءات التسوية وتنفيذ المخطط بموجبه. "أمانة مكة" تدعو أصحاب الأراضي بمخطط مصانع الأجور إلى استكمال إجراءات التسوية وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2021-10-04 أعلنت أمانة العاصمة المقدّسة استكمال إجراءات التسوية، في مخطط مصانع الأجور بمنطقتَي المسفلة والشوقية بمكة المكرّمة، للأراضي المتبقية التي لم يراجع أصحابها الأمانة. ودَعت الأمانة، أصحاب الأراضي المتعارضة مع مخطط مصانع الأجور بمنطقتي المسفلة والشوقية (حي الرصيفة سابقاً)، إلى مراجعة بلدية المنطقة التابعة لها؛ لتقديم المستندات والوثائق؛ لاستكمال إجراءات التسوية وتنفيذ المخطط بموجبه. 04 أكتوبر 2021 - 27 صفر 1443 01:00 PM طالبت الذين لم يراجعوها بتقديم المستندات والوثائق لتنفيذ المخطط بموجبها طالبت الذين لم يراجعوها بتقديم المستندات والوثائق لتنفيذ المخطط بموجبها أعلنت أمانة العاصمة المقدّسة استكمال إجراءات التسوية، في مخطط مصانع الأجور بمنطقتَي المسفلة والشوقية بمكة المكرّمة، للأراضي المتبقية التي لم يراجع أصحابها الأمانة. ودَعت الأمانة، أصحاب الأراضي المتعارضة مع مخطط مصانع الأجور بمنطقتي المسفلة والشوقية (حي الرصيفة سابقاً)، إلى مراجعة بلدية المنطقة التابعة لها؛ لتقديم المستندات والوثائق؛ لاستكمال إجراءات التسوية وتنفيذ المخطط بموجبه. ، "أمانة مكة" تدعو أصحاب الأراضي بمخطط مصانع الأجور إلى استكمال إجراءات التسوية ،

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