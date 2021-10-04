، وزارة الداخلية تشارك في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي ،

محمد بن مسعود - الدمام - بعدد من القطاعات منها المركز الوطني للعمليات الأمنية والأسلحة

تشارك وزارة الداخلية في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي للموسم الثاني، الذي ينظمه نادي الصقور السعودي؛ وذلك في مقر النادي بملهم -شمال مدينة الرياض- خلال الفترة من الأول حتى العاشر من شهر أكتوبر 2021م.

وتشارك وزارة الداخلية هذا العام بعدد من القطاعات في المعرض، وهي: المركز الوطني للعمليات الأمنية (911)، والقوات الخاصة للأمن البيئي، والإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات، ونادي ضباط قوى الأمن الداخلي بالرياض.

وتأتي مشاركة وزارة الداخلية في المعرض؛ لدورها المهم في تسهيل الحصول على تصاريح شراء الأسلحة والذخائر، وإصدار الرخص، كذلك عرض أحدث التقنيات للتعريف بجهود الوزارة وقطاعاتها الأمنية في مواكبة رؤية المملكة 2030م.