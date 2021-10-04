، مستشفى سليمان الحبيب بالخُبر يفتتح أكبر وأحدث وحدة للطب الرياضي بالشرقية ،

محمد بن مسعود - الدمام - تشكّل نقلة نوعية في الرعاية الصحية نظراً لما يتوافر بها من إمكانات متقدمة وكبيرة

في إطار الحرص الشديد لمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخُبر، على تقديم رعاية طبية متكاملة، تم أخيراً افتتاح وحدة متخصصة في الطب الرياضي، وذلك لتقديم خدمات تشخيصية وعلاجية عالية المستوى.

ذكر ذلك الدكتور محمد سكيك؛ رئيس قسم جراحة العظام والإصابات الرياضية بالمستشفى، الذي قال إن هذه الوحدة ستكون مقصداً لكل الرياضيين ومصابي الملاعب، نظراً لتطبيقها المعايير المعتمدة دولياً في تشخيص وعلاج مشكلات العظام والإصابات الرياضية، ووجود كفاءات طبية متميزة حاصلة على الزمالة الكندية والبورد الأمريكي، والمصنفين ضمن أشهر المتخصّصين في الطب الرياضي، إضافة إلى تأمينها أحدث وأفضل الأجهزة الطبية وتقنيات التصوير التشخيصي باستخدام الذكاء الاصطناعي؛ كأحدث جهاز MRI والأول من نوعه بالمنطقة.

وأوضح الدكتور سكيك؛ أن الوحدة ستشكّل نقلة نوعية في الرعاية الصحية، نظراً لما يتوافر بها من إمكانات متقدمة وكبيرة، تمكنها من تقديم رعاية متطورة في تشخيص وعلاج حالات إصابات الركبة واليد والمرفق، ومناظير الركبة والكتف والكاحل، وإصابات العضلات الضامة والرباط الصليبي والإصابات الرياضية كافة، وتدعمهم غرف عمليات عالية التجهيزات والتقنيات؛ كالميكروسكوب الجراحي لضمان تحقيق أدق وأفضل النتائج.

وأضاف الدكتور سكيك؛ أن هذه الوحدة تُعد الأكبر والأحدث في المنطقة الشرقية التي تقدم مثل هذه الخدمات، وتمثل إحدى ثمار سياسة التوسع في إنشاء العيادات والمراكز "التخصصية" التي تتبعها مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية.

الجدير بالذكر أن مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخُبر يعد إضافة مهمة للقطاع الصحي بالمنطقة الشرقية، ويمثل نقلة نوعية في الرعاية الصحية التي يحظى بها أبناء المنطقة، لاعتماده على أفضل الكوادر الطبية وأميزها على مستوى العالم، وتوظيفه أحدث الأجهزة التقنية والتشخيصية والعلاجية، الأمر الذي أهّل المستشفى للحصول على شهادة اللجنة الدولية لاعتماد المستشفيات JCI، واعتماد المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية CBAHI والجمعية الأمريكية لعلم الأمراض CAP، والجائزة الوطنية لسلامة المرضى، واعتماد الجمعية الأمريكية لنظم إدارة معلومات الرعاية الصحية HIMSS Stage7، واعتماد الاتحاد السعودي للطب الرياضي لإجراء "الفحص الطبي لما قبل المنافسات الرياضية" للرياضيين.