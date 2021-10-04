شكرا لقرائتكم خبر عن جائزة «الحوار الوطني» تسجل 208 مشاركة من القطاعات والأفراد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بلغ عدد المسجلين في "جائزة الحوار الوطني" قبل الاغلاق يوم الخميس الماضي 208 مشاركة في مختلف مسارات الجائزة الأربعة، إذا كانت المشاركات في مسار القطاع الحكومي 57مشاركة، و19 مشاركة من القطاع الخاص، و38 مشاركة من مؤسسات المجتمع المدني، و 94 مشاركة في مسار الأفراد.

وتعد الجائزة إحدى مبادرات المركز الوطنية لإبراز وتعزيز قيم التسامح والتعايش والتلاحم، تحقيقاً لتطلعات رؤية المملكة 2030 في بناء مجتمع حيوي مزدهر.

وهدفت الجائزة إلى تشجيع وتحفيز الإنجازات الوطنية المقدمة من المؤسسات الحكومية والأهلية ومؤسسات المجتمع المدني والأفراد، ليكونوا شركاء بشكل مميز وفعّال من خلال تقديمهم مبادرات تسهم في تعزيز منظومة القيم الإيجابية التي يسعى المركز إلى ترسيخها في المجتمع.