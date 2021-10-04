محمد بن مسعود - الدمام - فيما تواصل الوحدات المتنقلة خدماتها للرجال والنساء في 32 موقعاً حذّرت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، من التعامل مع أيّ شخصٍ أو مكتب يدّعي تقديم خدماتها حفاظاً على سرية بيانات الاشخاص. وكشفت الأحوال المدنية، أن الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية تقوم بتقديم خدماتها للرجال والنساء في (32) موقعاً حول المملكة ضمن مبادرة "نأتي إليك" التي تنفّذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة ومبادرة "موجودين" الموجّهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.

04 أكتوبر 2021 - 27 صفر 1443 11:48 AM فيما تواصل الوحدات المتنقلة خدماتها للرجال والنساء في 32 موقعاً حافظ على سرية بياناتك.. إليك هذا التحذير المهم من "الأحوال المدنية" حافظ على سرية بياناتك.. إليك هذا التحذير المهم من "الأحوال المدنية" حذّرت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، من التعامل مع أيّ شخصٍ أو مكتب يدّعي تقديم خدماتها حفاظاً على سرية بيانات الاشخاص. وكشفت الأحوال المدنية، أن الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية تقوم بتقديم خدماتها للرجال والنساء في (32) موقعاً حول المملكة ضمن مبادرة "نأتي إليك" التي تنفّذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة ومبادرة "موجودين" الموجّهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية. الكلمات المفتاحية

، حافظ على سرية بياناتك.. إليك هذا التحذير المهم من "الأحوال المدنية" ،

المصدر : الخليج 365

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