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أطلقت هيئة الأدب والنشر والترجمة، اليوم، أعمال مؤتمر الناشرين الذي يُقام في واجهة الرياض ضمن فعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب، بحضور ممثلي ومستثمري قطاع النشر محلياً وإقليمياً ودولياً، وذلك لمناقشة مستقبل صناعة النشر.
ويتضمن المؤتمر على مدى يومين ورش عمل وجلسات حوارية تقدمها دور النشر العربية الكبرى، وقيادات صناعة الكتاب، بمشاركة جهات رسمية ومنظمات متخصصة، وذلك لبحث تحديات النشر الراهنة، وفرص الاستفادة من الثورة الرقمية، إلى جانب استعراض أفضل الممارسات العالمية لتوزيع الكتب، ونمو تقنيات الطباعة، ومناقشة قضايا حفظ حقوق الملكية الفكرية للكاتب ولدور النشر.
ويأتي مؤتمر الناشرين ضمن جهود هيئة الأدب والنشر والترجمة لتنظيم صناعة النشر في المملكة والعالم العربي، والارتقاء بها إلى مستوى المعايير الدولية، وذلك بهدف تطوير منظومة صناعة الكتاب وتعزيز جاذبيتها للكاتب والمستثمر ودور النشر لضمان إنتاج ثقافي عربي مستمر ومتنوع ذي جودة عالية.
04 أكتوبر 2021 - 27 صفر 1443 11:18 AM
بحضور ممثلي ومستثمري القطاع محلياً وإقليمياً ودولياً لمناقشة مستقبل صناعة النشر"مؤتمر الناشرين" ينطلق اليوم في واجهة الرياض بمشاركة قيادات إقليمية ودولية
أطلقت هيئة الأدب والنشر والترجمة، اليوم، أعمال مؤتمر الناشرين الذي يُقام في واجهة الرياض ضمن فعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب، بحضور ممثلي ومستثمري قطاع النشر محلياً وإقليمياً ودولياً، وذلك لمناقشة مستقبل صناعة النشر.
ويتضمن المؤتمر على مدى يومين ورش عمل وجلسات حوارية تقدمها دور النشر العربية الكبرى، وقيادات صناعة الكتاب، بمشاركة جهات رسمية ومنظمات متخصصة، وذلك لبحث تحديات النشر الراهنة، وفرص الاستفادة من الثورة الرقمية، إلى جانب استعراض أفضل الممارسات العالمية لتوزيع الكتب، ونمو تقنيات الطباعة، ومناقشة قضايا حفظ حقوق الملكية الفكرية للكاتب ولدور النشر.
ويأتي مؤتمر الناشرين ضمن جهود هيئة الأدب والنشر والترجمة لتنظيم صناعة النشر في المملكة والعالم العربي، والارتقاء بها إلى مستوى المعايير الدولية، وذلك بهدف تطوير منظومة صناعة الكتاب وتعزيز جاذبيتها للكاتب والمستثمر ودور النشر لضمان إنتاج ثقافي عربي مستمر ومتنوع ذي جودة عالية.
، "مؤتمر الناشرين" ينطلق اليوم في واجهة الرياض بمشاركة قيادات إقليمية ودولية ،
المصدر : الخليج 365
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