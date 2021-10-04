تنبيهات الأرصاد: أمطار وسحب رعدية وتساقط البرد وسيول على 6 مناطق.. الإثنين

الرياض - محمد عبدالله - نبّه المركز الوطني للأرصاد، إلى هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة وتكوُّن سحب رعدية مصحوبة بتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية ونشاط للرياح وتساقط البرد وسيول، وذلك على 6 مناطق بالمملكة خلال الساعات المقبلة من اليوم الإثنين.

أمطار رعدية

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال المركز الوطني للأرصاد، في سلسلة تنبيهات، إن مواقع «الحرث، الدرب، بيش، جازان، صبيا، فرسان» بمنطقة جازان و «الحجرة، المخواة، فرعة غامد الزناد، قلوة» بمنطقة الباحة و «السيل الكبير، الشفا، الطائف، الهدا» بمكة المكرمة و«بدر الجنوب، ثار، حبونا» بنجران تشهد هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية.

تساقط البرد وسيول

كما أن هناك هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنّ في مدى الرؤية وتساقط البرد وسيول على مناطق جازان «الدائر، الريث، العارضة، العيدابي، فيفا، هروب، أبوعريش، أحد المسارحة، الطوال، صامطة، ضمد» وعسير «أبها، أحد رفيدة، الحرجة، خميس مشيط، سراة عبيده، ظهران الجنوب، النماص، بلقرن، تنومة، المجاردة، بارق، رجال المع، محايل» والباحة «العقيق، القرى، الباحة، بلجرشي، قلوة» ومكة المكرمة «أضم، العرضيات، ميسان».

ووفق المركز الوطني للأرصاد، فإن مواقع «الكامل، رهـاط، مدركة، هدى الشام» بمكة المكرمة و «فرسان» بمنطقة جازان تشهد تشكل سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنّ في مدى الرؤية.

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